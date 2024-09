Andrea Duilio Sky | Champions in esclusiva Investimento per una stagione straordinaria

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una grande parata di stelle ha caratterizzato la serata organizzata da Sky in vista dell'arrivo delle Coppe europee. Dal 17 settembre, le principali stelle del calcio scenderanno in campo nella Casa dello Sport di Sky. Per celebrare l'inizio delladella UEFALeague con il nuovo format, che prevede 185 partite insu 203, così come della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, entrambe con tutte le 342 partite in, si è tenuto un grande evento al “Garden Senato” di Milano. La serata è stata arricchita dalla performance del mezzosoprano Elena Pervoz, accompagnata da tre coristi che hanno interpretato l'inno dellaLeague.