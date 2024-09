Terremoto di magnitudo 5 3 colpisce il Pakistan | epicentro a Bhakkar

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una scossa didistimata attorno a 5.3 ha colpito ilnella notte, precisamente alle ore 01:00 locali (09:28 in Italia). L’è stato individuato nei pressi di, una città situata nella regione del Punjab. La scossa, avvenuta a una profondità stimata di circa 9 km, ha fatto tremare una vasta area del Paese, destando preoccupazione tra la popolazione locale. Nessun bilancio immediato di danni Al momento, non si hanno ancora notizie precise su eventuali danni o vittime, ma la Protezione civilea e le autorità locali sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione. La profondità relativamente bassa del sisma potrebbe aver contribuito ad amplificare l’effetto della scossa nelle zone circostanti.