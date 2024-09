Taylor Swift sostiene Kamala Harris alle elezioni USA | Leader di talento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La corsa alla Casa Bianca continua:e Donald Trump, in attesa di scoprire chi sarà il nuovo presidente USA, si sono incontrati al dibattito al National Constitution Center di Filadelfia. Un confronto decisivo che ha visto l’endorsement tanto atteso diper, rappresentante del Partito Democratico.Da quandoè stata scelta come rappresentante del Partito Democratico alla corsa alla Casa Bianca, moltissimi esponenti dello spettacolo hanno deciso di rendere pubblico il sostegno alla vicepresidente: da Barack Obama, passando per Beyoncé, Barbra Streisand e Charli xcx, che con il suo “is Brat” ha reso ancora più virale il volto della possibile prossima presidentessa, il supporto aè moltissimo.