Oncologo Zambelli | Con nuove terapie controlliamo meglio cancro seno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Roma, 11 set. (Adnkronos Salute) – “I nuovi trattamenti per il tumore della mammella in fase metastatica hanno cambiato radicalmente, nell’ultima decade, le prospettive di cura. Ancorché non fosse possibile parlare di guarigione, legarantiscono una maggior quantità di vita e oggi sappiamo anche essere capaci di migliorare la qualità di vita perché controllanola malattia. Tuttavia, effetti collaterali legati alleimpattano sulla vita quotidiana delle pazienti”. Così Alberto, responsabile dellalogia oncologica dell’Humanitas University di Milano, a margine della presentazione nel capoluogo lombardo della campagna educazionale nazionale ‘Tumore ale qualità di vita’ promossa da Aiom – Associazione italiana di oncologia medica e realizzata con il contributo non condizionato di Gilead.