Nuovo reato occupazione case ok Camera

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 14.00 Laha approvato l'articolo 10 del Ddl sicurezza che introduce un,il 634bis, "l'arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui". La pena prevista è il carcere da 2 a 7 anni. Introdotta anche procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile.L' art.321-bis consente,su indicazione del giudice, alle forze dell'ordine di intervenire rapidamente per lo sgombero. Per le opposizioni,è una "norma superflua,fatta per un titolo di giornale".