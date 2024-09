La showgirl argentina più sensuale che mai suoi social per lanciare la sua linea beauty Ma non tutti hanno apprezzato il contrasto con la location

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Se è una delle regine dei, un motivo ci sarà. Belen Rodriguez ha sorpreso ifollower con un contenuto diventato subito virale. Dopo essersi presa un periodo di riposo estivo nel quale ha potuto godersi appieno la nuova storia d’amore con Angelo Edoardo Galvani, laè tornata alla ribalta. La clip, pensata per promuovere la suadi cosmetici e un noto brand di lingerie, ha mostrato Belen in tutto il suo splendore, indossando un completino bianco e tacchi vertiginosi, mentre applicava il suo lucidalabbra. L’effetto? Esplosivo, con like e visualizzazioni che sono schizzati alle stelle in pochissimo tempo.