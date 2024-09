Comune è il giorno del consiglio | la maggioranza messa alla prova

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Si chiedono tutti se oggi pomeriggio alcomunale riconvocato lapotrà raggiungere dei numeri per governare la città. Sono momenti importanti. Driunione dell’assemblea dei soci ieri pomeriggio nella sede di Centro Marche Acque, dopo le dimissioni di due componenti recanatesi, il vice e ad Massimo Corvatta e la consigliera Carla Carestia, avvenute nei giorni scorsi prima della scadenza naturale di dicembre 2025, è emerso che il presidente Fabio Marchetti, rimasto in carica finora per permettere la prosecuzione dell’attività amministrativa, potrebbe dimettersi presto. Il sindaco Francesco Pirani avrebbe proposto il nome del consigliere diDamiano Pirani che però dovrà prima dimettersi dal civico consesso. Si è parlato anche del problema tariffe con aumenti in vista stabiliti dall’Arera cui l’assemblea dei soci Ato 3 domani proverà a opporsi.