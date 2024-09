Anfia | produzione auto luglio -55% a quota 23mila nei 7 mesi -35%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024)in profondo rosso per ladell’industriamotive che registra una flessione del 24,8% e del 17,6% nei primi 7del 2024. Laindustriale nel complesso è diminuita del 3,3% ae del 3,2% nei primi 7.Guardando ai singoli comparti produttivi, spiega l’, la fabbricazione diveicoli registra una variazione tendenziale negativa del 35,1% ae diminuisce del 21,8% nei primi sette; quello della fabbricazione di carrozzerie cresce del 10,3% nel mese e del 12,9% nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori risulta in calo del 20,1% ae del 18,3% nel periodo gennaio-2024. Secondo i dati preliminari di, ladomestica delle solevetture a2024 ammonta a circaunità, in calo del 54,7% rispetto a2023.