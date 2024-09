Acquacoltura sostenibile | risultati e prospettive dal Golfo di Gaeta

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 settembre 2024 – Si è concluso negli specchi acquei delil progetto “multitrofica integrata di molluschi e oloturie: diversificazione produttiva e biorimediazione attraverso il riciclo della sostanza organica di scarto prodotta da allevamento intensivo”, realizzato dall’ Università degli Studi di Roma Tor Vergata, A.GE.I. soc. coop. e dall’azienda concessionaria di mitilicoltura diLa Marea soc. coop. Gli specchi acquei disono stati coinvolti in diverse linee di indagine con l’obiettivo di valutare protocolli “innovativi” per la diversificazione produttiva degli impianti di molluschicoltura. In questo quadro di riferimento, il progetto proposto ha avuto l’obiettivo di sperimentare, presso gli impianti de La Marea soc. coop., ubicati neldi, e presso il Laboratorio del LESA dell’Università di Roma Tor Vergata, l’allevamento di H.