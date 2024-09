Trovati i corpi di Andrea Galimberti e Sara Stefanelli i due alpinisti dispersi sul Monte Bianco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Iprivi di vita dei dueitalianisulda sabato scorso sono stati ridal Peloton de la gendarmerie d’haute montagne di Chamonix., 53enne comasco, e la genovese, 41 anni, sono stati ria 4.500 metri di quota, nella zona del Mur de la Cote, un ripido pendio ghiacciato che porta alla vetta del re delle Alpi sul versante francese. I soccorritori hanno ritrovato anche i cadaveri dei due coreani. Per tre giorni le condizioni meteorologiche avevano impedito ai servizi di emergenza di effettuare le ricerche. Nel pomeriggio il tempo è migliorato e gli elicotteri hanno potuto alzarsi in volo per ricominciare a cercare i quattro di cui non si avevano più notizie da circa 72 ore.