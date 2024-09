Servizi educativi | festa per l’apertura dei nidi con il giorno dell’accoglienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Pisa, 10 settembre 2024 – Nella mattinata di lunedì lunedì 9 settembre è partito il nuovo anno educativo per id’infanzia del Comune di Pisa. In occasione della prima giornata di riapertura delo, in cui in tutte le strutture si è tenuta laper le famiglie, l’assessore alle politiche educative Riccardo Buscemi ha fatto visita all’asilo nido di via Derna in centro storico, per augurare un buon inizio dell’anno educativo a famiglie, educatrici e personale. La struttura di via Derna è stata riconvertita da ex centro diurno ad asilo nido comunale, per ospitare temporaneamente i bambini del nido Toniolo a Porta a Lucca che è oggetto di lavori di demolizione e ricostruzione con i finanziamenti PNRR.