Qualificazioni Europei U21 2025 Baldanzi | Felici per la vittoria punti importanti

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 10 settembre 2024) “Siamo moltoperché era importante portare a casa i tre, affrontavamo un’avversaria difficile. Sonoche ci servivano per la qualificazione, siamo contenti”. Così Tommaso, jolly offensivo della Nazionale Under 21 e della Roma, ai microfoni di Rai 2, dopo il successo per 3-0 a Stavanger contro la Norvegia, arrivato grazie alla sua straordinaria tripletta. Un successo che consente agli azzurrini di restare in vetta al proprio gruppo di qualificazione ai prossimia una gara dalla conclusione della fase a gironi (due per gli irlandesi, proprio gli ultimi avversari della squadra di Nunziata e ora a -4). “Ci godiamo questae sicuramente giocheremo anche l’ultima partita per vincere e non per pareggiare”, ha detto