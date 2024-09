Milan-Venezia Serie A | probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Ilper rialzarsi dopo un inizio difficile. Ilper cercare di trovare il primo successo di questa stagione. Sono questi i temi principali del match che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza dio, valido per la quarta giornata diA. Due squadre che, comunque, hanno obiettivi ben diversi in questa stagione, pur avendo un solo punto di distacco: Paulo Fonseca ed Eusebio Di Francesco devono scacciare i primissimi fantasmi che si sono palesati in questo avvio complesso di campionato. Ecco tutto quello che c’è da sapere su, incontro che vale già più di tre punti.A: tutto quello che c’è da sapere (Credit foto – pagina Facebook del club veneto)Ilcomincia la nuova stagione con l’obiettivo di tornare sul tetto d’Italia.