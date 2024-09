LIVE Norvegia-Italia 0-1 Qualificazioni Europei U21 in DIRETTA | azzurrini avanti di una lunghezza nel primo tempo

Leggi tutta la notizia su oasport

0-1. Buona prestazione fin qui degliche sembrano avere pieno controllo del match. Tra gli scandinavi, discreta partita di Jatta e di Mvuka, gli unici veramente incisivi e difficili da marcare della compagine norvegese. Fine. 47? Esce il capitano norvegese. In 10 al momento la. 45? 2? minuti di recupero. Non ce la fa Mannsverk che si accascia a terra. 44? Il capitano norvegese sembra essersi preso una botta alla caviglia. Probabile il cambio. 43? Mannsverk a terra per un contrasto. 42? Ha ripreso con il pressing alto la. Più difficile in questi ultimi minuti deluscire palla al piede per glini. 41? Alta sopra la traversa la conclusione su punizione di Arnstad. 39? Punizione dal limite per lae cartellino giallo per Coppola.