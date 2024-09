In casa hashish cocaina e più di 10mila euro | 23enne in manette

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) Bergamo. Dormiva nella sua camera da letto, quando gli agenti della polizia locale di Bergamo sono entrati nell’appartamento di via Carso, a Colognola, per una perquisizione. O almeno è quanto racconta Y.M., marocchino di 23 anni, che abita nell’appartamento intestato a sua madre con altri due connazionali, conosciuti in carcere. Perché nonostante la giovanissima età, è in Italia da quando aveva 3 anni, ha due figli e diversi precedenti penali risalenti a quando era minorenne. Nella serata di lunedì 9 settembre gli agenti erano impegnati in un’attività di prevenzione, quando si sono appostati in via Carso perché avevano ricevuto delle segnalazioni rispetto ad una presunta attività di spaccio. Hanno notato prima un giovane, poi un altro, entrare e uscire dal portone di un condominio.