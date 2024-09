Il via con ospiti speciali Apolf inizia il nuovo anno | Qui si impara a lavorare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Huna fragilità, ma si sono messi in gioco per superarla conquistando un’autonomia e ieri htestimoniato agli studenti che hto il loro percorso di formazione ad, i successi raggiunti, che hpermesso loro di aiutare altre persone in difficoltà. Protagonisti sono giovani adulti con disabilità dai 16 ai 35 anni che hpartecipato al progetto Hub-ility Pavia partito nel settembre 2023 e finanziato dalla Regione. Al centro del progetto l’Hub del gusto, luogo in cui siun mestiere, ma anche un corretto approccio al lavoro. I ragazzi, infatti, si sono cimentati nella preparazione di pasti che vengono distribuiti ai nuclei fragili e alle mense.