I nostri aumenti? Quanta ipocrisia nel mondo del food dovremmo costare di più La replica di Contrada Bricconi

(Di martedì 10 settembre 2024) «Criticano il nostro aumento di prezzi? Ma noimolto di più per quello che valiamo. Non solo come ristorante. Noi facciamo cultura! Noi facciamo formazione!». È un fiume in piena Giacomo Perletti, fondatore di(due forchette del Gambero Rosso), il ristorante della Val Seriana che in un solo anno è passato da far pagare il suo menu da 85 a 150 euro attraverso ritocchi progressivi che hanno suscitato un certo malumore nella clientela. L’ultimo aumento è stato annunciato qualche giorno fa sui canali social del locale, che è anche azienda agricola, agriturismo, ha una stalla moderna, un caseificio, un fienile per l'essiccazione a due tempi per creare foraggio di altissima qualità, e valorizzare i prodotti artigiani della zona: formaggi, salumi, carni di Grigia Alpina.