Dassilva va scarcerato l’uomo nel video non è lui | la difesa al contrattacco

(Di martedì 10 settembre 2024) Rimini, 10 settembre 2024 – C’è tensione e c’è speranza nell’animo di Louis. Mentre gli agenti di polizia penitenziaria lo scortano nell’aula del tribunale di Bologna in cui ieri mattina si è tenuta l’udienza fiume davanti ai giudici del Tribunale del Riesame sulla misura cautelare in carcere che lo riguarda,non parla. Scambia appena due parole con i propri avvocati: sa bene che in ballo c’è la riconquista della libertà o un prolungamento della permanenza in carcere. Rimini 25-06-2024 - Omicidio Pierina Paganelli - Louis Da Silva, Roberta Bruzzone, Riario Fabbri Tribunale. © Manuel Migliorini / Adriapress.