Berlinguer spiazza tutti | Boccia non se la sente E salta l' intervista programmata

(Di martedì 10 settembre 2024) Sorpresa a È sempre Cartabianca. Maria Rosaria, la "lady golpe" del caso Sangiuliano che stasera avrebbe dovuto concedere un'a Bianca, ha deciso all'ultimo di tirarsi indietro e non si è presentata in studio. A spiegare le ragioni della scelta dell'influencer è stata la conduttrice stessa che, dopo aver salutato i telespettatori e avviato la puntata, ha preso la parola. "Ha bisogno di tempo. Poco fa, Maria Rosariaci ha detto che non si, vuole prendere del tempo, ragionare e discutere anche con la nostra redazione. Vuole ragionare e ci chiede di prendere in considerazione l'ipotesi di rimandare quest'alla prossima settimana. Ne stiamo discutendo e ve lo faremo sapere", ha spiegato la giornalista, che poi è passata al colloquio con Mauro Corona.