Un nuovo Making Of spiega il gameplay di Flint | Treasure of Oblivion

(Di lunedì 9 settembre 2024) Microids e Savage Level sono lieti di presentare il terzo e ultimoof diof. Dopo aver esplorato le motivazioni e le ispirazioni del gioco nel primo episodio e la narrazione nel secondo, questovideo si concentra sulle meccaniche di gioco. Questo terzo-of illustra le sfide che lo studio ha dovuto affrontare per creare meccaniche di gioco autentiche, pur rimanendo fedele all’universo a tema piratesco. Inoltre, evidenzia come vengono gestiti i diversi archetipi per sviluppare strategie efficaci. Le battaglie, in particolare le schermaglie 15 contro 15, richiedono una gestione precisa delle abilità della ciurma ma, soprattutto, un buon senso tattico, utilizzando la verticalità e il posizionamento delle unità.