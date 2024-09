The Perfect Couple | recensione della serie thriller di Netflix

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024) ThediLei è alta, bella, elegante e di grande talento: una celebre scrittrice, una madre premurosa e una moglie profondamente amata. Lui, invece, è affascinante, misterioso e schifosamente ricco. Agli occhi di tutti, formano la coppia perfetta, quella che sembra uscita da un romanzo rosa di Nicholas Sparks se non fosse per un piccolo scheletro nell’armadio, o meglio, un cadavere riaffiorato dal mare, che trasforma la storia in un intricato giallo alla Agatha Christie. Theè la nuova minicon protagonista la star hollywoodiana Nicole Kidman, fresca vincitriceCoppa Volpi per la Miglior Interpretazione Femminile in Babygirl (qui la).