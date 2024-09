MotoGp Marc Marquez ci crede | Titolo mondiale? Fino a che la matematica…

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Misano Adriatico, 9 settembre 2024 – Ad Aragon aveva chiuso un digiuno di 1.043 giorni, a Misano ne sono bastati solo sette per la doppietta. 50 punti incassati tra Spagna e Italia perche dunque si rilancia anche nella lotta ale promette di dare battaglia a Jorge Martin e Pecco Bagnaia. Weekend difficile per tutti quello al Simoncelli, soprattutto con quelle gocce di pioggia arrivate in gara la domenica che hanno portato Martin a sbagliare strategia e Bagnaia a rallentare, consentendo adi prendersi la vetta per non mollarla più. Soddisfatti ovviamentee Pecco, che hanno approfittato dell’errore di Jorge, solo quindicesimo. Il campione del mondo è tornato in scia, ora è a meno 7, mentre lo spagnolo è distante 53 punti e significa essere di nuovo in gioco. Lo stessonon si nasconde.