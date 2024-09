La guerra milanese tra il Comune e un negozio che gira tutta intorno a un semaforo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non puoi non notarli se arrivi all’incrocio con viale Tunisia percorrendo corso Buenos Aires in direzione Loreto: i sette monitor luminosi sono installati al primo piano dello stabile d’angolo, sopra le insegne delNaima, e rimandano messaggi pubblicitari di noti marchi di profumi e cosmetici. Ora si scopre che quegli schermi che coprono una superficie complessiva di circa 45 metri quadrati sono al centro di un contenzioso legale tra i titolari del punto vendita e il. Per l’amministrazione, i monitor piazzati a un’altezza di 4,30 metri da terra vanno rimossi perché troppo vicini ai semafori che regolano la circolazione, “con conseguente pericolo per la sicurezza stradale”. Non la pensano così i giudici del Tar, che nei giorni scorsi hanno accolto il ricorso della società Carlotta srl contro il provvedimento di diniego di Palazzo Marino. Andiamo per ordine.