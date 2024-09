Indiana Jones e l’Antico Cerchio non incentiverà l’uso delle armi da fuoco spiega il direttore creativo

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 9 settembre 2024) Il team di MachineGames è senza ombra di dubbi celebre per gli sparatutto in prima persona, sopratutto grazie alla saga di Wolfenstein. Tuttavianon spingerà i videogiocatori ad utilizzare leda. Nonostante nel gioco sarà possibile trovare diverse pistole, per gli sviluppatori non sarà necessario utilizzarle, bensì è preferibile sfruttare astuzia e frusta. Durante una chiacchierata con Edge, il creative director Axel Torvenius hato che il titolo non non spingerà i videogiocatori alda, preferendo invece la celebre frusta che ha reso celebree tanto ingegno.danon è fondamentale. Sarà possibile andare avanti sfruttando l’astuzia e la frusta. Indy non ha superpoteri. Alla fine è un insegnante e un archeologo un po’ goffo.