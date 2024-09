Giornata da ricordare per la giovane pontina Nausicaa | salva un 90enne dall’acqua e poco dopo anche la moglie

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un intervento tempestivo in piscina Ladi sabato si è rivelata particolarmente impegnativa perVitolo,bagnina in servizio presso la piscina del Park Hotel Fiorelle di Sperlonga. Grazie alla sua prontezza di riflessi, è riuscita are un anziano di 90 anni e la sua, colta da un malore subitol’incidente. La bagnina, nuotatrice esperta e agonista, ha dimostrato un’eccezionale capacità di gestione delle emergenze. L’incidente con il galleggiante L’episodio è avvenuto quando l’anziano, che stava utilizzando un tubo di galleggiamento, si è trovato improvvisamente in difficoltà a causa della rottura del dispositivo. In pochi secondi, l’uomo ha iniziato ad annaspare e a scendere sotto il livello dell’acqua. Vitolo, senza esitare, si è immediatamente tuffata e ha portato l’uomo in salvo, fuori dalla piscina.