F1 domani arriverà l’annuncio di Adrian Newey in Aston Martin

(Di lunedì 9 settembre 2024), martedì 10 settembre, verrà collocata una delle tessere più importanti del puzzle in vista del Mondiale di Formula Uno 2025, ed oltre. Non stiamo parlando di un pilota, bensì del “genio” della tecnica della massima categoria del motorsport. Superfluo dire che stiamo tratteggiando la figura diche si è accasato indel nero su bianco con l’ex direttore tecnico della Red Bull (che ha firmato un contratto, si legge, da 5 anni per 35.5 milioni di euro a stagione) sarà dato nel corso di una conferenza stampa alla ore 12.00 italiane (le ore 11.00 inglesi) come ha riportato Sky Sports UK annunciando l’evento. Quello che si diceva ormai da alcune settimane sarà confermato da Lawrence Stroll.