Berrettini | Sinner è il nostro leader vorrei rubargli la forte dedizione al lavoro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Matteotornerà quest’anno in Coppa Davis dopo l’ultima partecipazione nel 2022. Ha parlato a Sky Sport del torneo e del collega Jannik: «è illaal» «Ho lavorato tantissimo per tornare a giocare la Davis. Abbiamo la squadra con maggiore talento, la scelta del capitano Volandri è complessa. Spero e penso di aver meritato la chiamata. Jannik è ildi questo movimento, quando partecipa a un torneo è sempre il favorito. Tutti noi cerchiamo di seguirlo, da Musetti fino a Cobolli. È bello, emozionante e stimolante. Grazie a loro sono qui di nuovo perché quello che ho vissuto lo scorso anno mi ha dato l’energia per tornare».