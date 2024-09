Tragedia in montagna | alpinista di 71 anni trovato morto dopo nottate di ricerche

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 8 settembre 2024) Undi 71di Limana, noto per la sua esperienza e passione per la fotografia di, è statouna notte di. L’uomo era partito il pomeriggio del giorno precedente con l’intento di catturare il tramonto sulle Torri del Camp. Non essendo rientrato in serata, la moglie ha allertato un amico soccorritore verso le 23, il quale ha prontamente informato il Soccorso Alpino di Agordo. I soccorritori hanno iniziato leverificando che la macchina dell’uomo fosse ancora parcheggiata a Malga Framont. Le squadre hanno perlustrato vari settori della zona montuosa, comprese le cenge e i punti critici come il Campanile degli Zoldani e la forcella tra la seconda e la terza torre. Alle tre del mattino, i soccorritori hannoil corpo dell’sotto la Seconda Torre di Camp, a circa 2.300 metri di quota.