Provinciale per Spinetoli | Buche e avallamenti la strada è un disastro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) La81 perè un percorso ad ostacoli, trae avvallamenti. A puntare il dito sono i cittadini che si appellano alla Provincia affinché intervenga e sistemi l’asfalto. "La81 – dichiarano gli automobilisti sui social – sembra una mulattiera della Grande Guerra, il manto consunto della stessa è come se fosse crivellato da colpi di mortaio". I residenti inoltre si chiedono perché i lavori di manutenzione, che dovevano iniziare alcuni mesi fa non sono mai partiti. "E’ assurdo – proseguono – percorrere unain queste situazioni, in condizioni precarie, soprattutto quando piove, unache porta acapoluogo. Ogni giorno l’arteria la percorrono tantissime persone per recarsi a lavoro o a fare semplicemente spesa.