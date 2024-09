L’avversaria Partenza al rallentatore Ma grandi potenzialità L’analisi dei biancazzurri

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 8 settembre 2024) Sono passati pochi anni e sembrano tanti. Legnago e Vis si ritrovano quattro stagioni dopo. Nel 2020/21, prima esperienza assoluta in Serie C per i veronesi, finì 2-2 al Benelli alla prima giornata: Vis subito sotto ad opera di Rolfini, rimonta con Nava e Gelonese, pari in zona Cesarini di Pellizzari, poi finito in biancorosso. Era la Vis di Galderisi, subito claudicante. Al ritorno, con Di Donato subentrato in panchina, andò anche peggio: 2-1 per i, grazie ai gol di Luppi (rigore) e di Cicco Grandolfo in veste di ex; per i biancorossi, a segno Ettore Marchi dal dischetto. Stupisce, di quella Vis, la panchina: Brignani, Giraudo, Gucci, Cannavò, De Feo, Eleuteri, Pannitteri. Reduci di quella partita: Di Paola e Cannavò su sponda Vis, Zanetti su sponda Salus. È l’unico precedente.