Il calcio in ansia per le condizioni di Totò Schillaci | il messaggio della famiglia

(Di domenica 8 settembre 2024) Sono ore di preoccupazione per ledi, ex calciatoreNazionale italiana. Il 59enne è ricoverato in ospedale come confermato da fontitramite i canali social. “Viste le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e viste le brutte le notizie che circolano, informiamo che il nostro amatoè instabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza”, si legge sul profilo Instagram. La battaglia contro il tumore “Il mondo mi è caduto addosso, sono andato in depressione, avevo paura di morire”, aveva dichiaratoal ‘CorriereSera’ in un’intervista del 2023. “In mente mi è venuto di tutto ma fortunatamente questo brutto male era circoscritto al colon, non ha danneggiato altri organi ed è stato tolto. Non ho più il retto e lo sfintere.