Copilot investire sulla bioeconomia | finanziamenti fino a 6mila euro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 8 settembre 2024) Il progettopeoha lanciato una nuova call, in scadenza il 10 ottobre 2024. Il progetto mira a creare una piattaforma di infrastrutture pilota e dimostrative in grado di accelerare l’innovazione e la crescita dellainpa, potenziando l’accesso alle infrastrutture di scale-up per le piccole e medie imprese e le start-up nel settore della. Il progetto ha due bandi attualmente aperti. Il primo è Call4BioPlants (OC1): questo bando è rivolto a un massimo di 10 enti, che riceveranno ciascuno un finanziamento di 6.000 €. Gli enti selezionati avranno l’opportunità di co-creare la prossima generazione di infrastrutture pilota e dimostrative, oltre a contribuire allo sviluppo di modelli di business innovativi. Il secondo bando è “Call4BioInnovators (OC2)”: la call prevede un finanziamento di 6.000per un massimo di 15 bio-innovatori.