Zelensky al Forum Ambrosetti di Cernobbio | Putin è un assassino ecco quando tratteremo

(Di sabato 7 settembre 2024) Il presidente dell’Ucraina Volodymyrha presenziato aldi, parlando della situazione in Ucraina e della guerra in corso che vede Kiev contrapposta alle forze di invasione russe.ha esordito elencando gli attacchi che sono stati portati a termine dalla Russia in Ucraina nel solo mese di settembre, con decine di morti e centinaia di feriti.ha poi risposto ad alcune delle domande, concentrandosi su due dei temi più attuali della guerra: l’utilizzo delle armi occidentali sul territorio russo per prevenire gli attacchi sulle città ucraine da una parte e la possibilità di una trattativa condall’altra. Il presidente ucraino ha nuovamente chiesto l’autorizzazione a bombardare i siti di lancio dei missili e ha affermato che finché la Russia non sarà in una posizione di chiaro svantaggio per l’Ucraina non ha senso trattare.