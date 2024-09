Stefano Rategni trovato in strada dai passanti con una ferita alla testa | si segue la pista del pirata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) Saronno (Varese) – Sono rimasti senza parole i saronnesi che poco prima della mezzanotte si sono ritrovati davanti al corpo riverso a terra in via Frua. La pioggia scendeva con violenza ma le luci dei lampioni led non lasciavano dubbi: c’era un corpo sull’asfalto. Il primo pensiero è che fosse stato investito ma laera deserta. Non un auto, non una moto, non una persona che prestasse aiuto. Hanno subito dato l’rme ma perera già troppo tardi. In pochi minuti sul posto sono arrivate l’ambulanza della Croce Rossa di Saronno con l’autoinfermieristica e l’automedica di Garbagnate ma il 59enne era già morto. Non è rimasto altro da fare che coprire l’uomo con un telo in attesa degli accertamenti.