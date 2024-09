Sitting volley Stati Uniti medaglia d’oro al femminile | sconfitta la Cina Bronzo per il Canada

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) Si è concluso il programma diin queste Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo la conclusione di ieri del torneo maschile con la vittoria dell’Iran in finale contro la Bosnia, alad imporsi sono gliche hanno sconfitto in finale laper 3 set a 1 (25-21, 23-25, 25-20- 25-22) in poco più di un’ora e mezza di gioco. Glifondamentalmente hanno controllato la partita e hanno saputo reagire alla grande dopo il secondo set perso, dominando il terzo set e rimontando da 13-10 nel quarto set. Fondamentale la grande efficienza a muro: ben 17 i muri in totale contro i soli 6 della. Top scorer Heather Nicole Erickson con la bellezza di 25 punti complessivi.