Promozione Lunano primi ostacoli | vince il Vismara 1-3

(Di sabato 7 settembre 2024) Tripletta di Gaudenzi. Per la squadra di Renzi margini di miglioramento da fare in fretta: domenica trasferta a Chiaravalle VALLESINA, 7 settembre 2024 – Impatto glaciale delcon la, categoria attesa da quasi trent’anni. I biancoverdi hanno faticato per tutta la partita contro un ottimo, senza mai sembrare in grado, salvo in qualche sporadica occasione, di riuscire a trovare la quadra. Di certo, non ha aiutato il vantaggio ospite, arrivato dopo soli quattro minuti, quando Gaudenzi ha realizzato un tap-in facile davanti alla porta. Gli uomini di mister Renzi hanno cercato di costruire qualche trama offensiva: su una di queste, alla mezz’ora, è arrivato il gol del pareggio firmato da Tombini con un bellissimo destro a giro sul palo lontano.