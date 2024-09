Nuoto Rampelli | Complimenti a Barelli per la rielezione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Fabio(Fratelli d’Italia), vicepresidente della Camera dei deputati, si è congratulato con Paoloper laa presidente della Feder: “Gli faccio i mieie ricordo, senza polemiche, che in assenza di rivali ha conseguito il 77% dei consensi, cui vanno tolti i voti di atleti e tecnici che hanno votato pur non essendo previsto dallo Statuto. Ricordo che questo brillante risultato si è raggiunto con la modalità medievale dei pacchetti di deleghe, che non mi è stato consentito il privilegio di portare un saluto in assemblea, che non è stata data la parola ad alcun delegato nel dibattito prima della votazione del presidente, che la mia richiesta di riammissione non è stata ancora esaminata dal Collegio di garanzia del Coni. Mi rammarica constatare che non riesca a ottenere il 100% dei consensi con lo 0% degli sfidanti“.