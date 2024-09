La vicedirettrice Erica Tossani La prima volta di una donna al vertice di Caritas Ambrosiana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 7 settembre 2024) La "folgorazione" è avvenuta dopo la missione in uno sperduto villaggio del Kenya. Quell’esperienza, datata 2005, è stata la "sliding door" nella vita di. "Ho capito quello che volevo fare “da grande“: rimanere a fianco di chi è più fragile" dichiara la 43enne, appena nominata dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini,di. È la, nella storia cinquantennale dell’organismo pastorale a capo delle iniziative caritative e assistenziali, che unaassume un ruolo apicale nella direzione., di origini bolognesi, una laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche e una specializzazione all’Istituto superiore per formatori collegato alla Pontificia Università Gregoriana, è dipendente didal 2020 ed è anche coordinatrice del settore Volontariato e Giovani.