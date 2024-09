La follia dell’Hirameki il libro di Mauro De Candia

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 7 settembre 2024) Giustizia, pregiudizio, illusione, identità, dissociazione, hirameki: sono questi i titoli delle sei storie al limite del surreale, popolate da personaggi caratterizzati da un “marchio speciale” e da un proprio concetto di etica, e sono sei i protagonisti che cercano di realizzare il proprio destino confrontandosi con il concetto di normalità, con le regole e con la realtà socio culturale nella quale sono immersi ma a cui sentono di non appartenere.Deindaga sulla natura umana e su quello che rimane nascosto al di là della superficie e delle apparenze, mettendo a nudo le esigenze esistenziali dei suoi protagonisti, anime in costante ricerca della propria forma ideale, che come nella tecnicasalvano se stessi solo se sanno reinventarsi. L’opera è già disponibile in preorder sul sito della casa editrice La Gru.