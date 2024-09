Kvaratskhelia si esalta | Tra le partite migliori mai fatte I numeri infiammano anche Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 7 settembre 2024) Khvichaha parlato al termine della super vittoria con la sua Georgiandosi per la grande prestazione Un Kvara in versione trascinatore quello che nel pomeriggio ha strapazzato la Repubblica Ceca. Un gol su rigore, un assist per il momentaneo 2-0 eimpressionanti per uno, se non il, migliore in campo. Il 77 azzurro ha iniziato la stagione con la massima carica possibile, meritodella volontà di Antoniodi volerlo trattenere a Napoli, dandogli la massima fiducia possibile dopo una stagione turbolenta. Khvicha sta rispondendo sul campo e lo ha fatto sia con la maglia azzurra, che con quella della sua Georgia. In campionato il classe 2001 ha già segnato nella sfida contro il Bologna ela sua prestazione contro il Parma è stata più che convincente.