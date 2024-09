Francia-Italia Dimarco 8! Premiati anche Bastoni e Frattesi – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 7 settembre 2024) L’eco della grande vittoria dell’ieri inè ancora molto vivo, nonostante l’UEFA Nations League non sia proprio la principale competizione della stagione. Nelle pagelle di Tuttosport si premiacome il migliore. SUPER GOL – Il sinistro al volo di Federicoa battere Mike Maignan, che subisce un gol dal laterale dell’Inter come nella Supercoppana di gennaio 2023, ha permesso all’di avviare il ribaltone sullada 1-0 a 1-3. Un gol eccezionale quello del laterale, fra i tre nerazzurri in campo assieme ad Alessandroe Davide. Per tutti e tre pagelle piuttosto alte su Tuttosport. I voti diinLE PAGELLE –prende 8, voto più alto assieme al debuttante Samuele Ricci e al commissario tecnico Luciano Spalletti, nelle pagelle di Tuttosport.