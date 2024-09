Caso doping Kyrgios provoca ancora Sinner | Contento per la finale ma esigo correttezza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Nickè sempre senza filtri e con la risposta pronta, soprattutto se si tratta di Jannike del. “Non sono amareggiato dal fatto cheabbia raggiunto ladello Us Open. Non ho niente contro di lui, tra l’altro ho appena finito di commentare il suo match contro Draper e mi è piaciuto molto. Avrebbe potuto esserci chiunque al posto suo, ma iosolo”: scrive su X il tennista australiano in risposta a un utente. Il riferimento è alla positività dell’altoatesino per contaminazione involontaria al Clostebol, agente anabolizzante contenuto in alcune pomate o spray cicatrizzanti e sostanza proibita dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) perché dopante. Haha I’m not bitter at all. It’s not about. I just called his match ???? thoroughly enjoyed it. It could have been anyone in that position – I just want fairness.