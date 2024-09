Beetlejuice Beetlejuice l’età consigliata ai bambini per vedere il film

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 7 settembre 2024)porta sullo schermo tutto il suo carico di divertimento macabro e un po’ irriverente, ma è unadatto ai minori? Il, negli USA, è uscito con il divieto ai minori di 13 anni non accompagnati da un adulto, perché ha delle scene violente e sanguinose, situazioni e battute sconce, ma alcuni siti ritengono invece cheaiperildi Tim Burton sia dai dieci anni in poi. Di seguito vi spieghiamo perché. Jenna Ortega in una scena diPrima di iniziare, va fatta una doverosa premessa: le nostre sono solo indicazioni generiche, che possono aiutare i genitori che ci leggono a valutare se il sequel diè adatto ai loro figli, a seconda della loro maturità o sensibilità.