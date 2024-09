AIR Campania potenzia i collegamenti tra Avellino e la Stazione di Afragola

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 7 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoA partire dal 12 settembre 2024, AIRattiverà 13 corse giornaliere per collegareallaAlta Velocità di. Il servizio sarà disponibile dal lunedì al sabato e contribuirà a migliorare l’integrazione tra il trasporto su gomma e la rete ferroviaria, rispondendo alla crescente richiesta di soluzioni di mobilità. Gli orari sono stati programmati per garantire coincidenze ottimali con i principali treni ad alta velocità in partenza e arrivo da. Dall’Autodipartiranno 6 corse giornaliere alle 4:40, 5:40, 6:30, 7:35, 16:10 e 18:35. Il ritorno dasarà assicurato da 7 corse, con partenze alle 5:30, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15 e 21:15.