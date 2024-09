Zelensky presto in Italia per incontrare Giorgia Meloni | Dateci più armi per attaccare la Russia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Dopo gli ultimi eventi bellici nel conflitto russo-ucraino, che ha visto le truppe ucraine prevalere su quelle russe nella regione del Kursk,è diventato più spavaldo e ha irriso Putin, ma è ben consapevole che ha bisogno dell’aiuto dell’Occidente e soprattutto delle sueper continuare la guerra. Il viaggio dinell’Europa occidentalesta viaggiando nell’Europa dell’Ovest per rafforzare le alleanze con i paesi occidentali e ha annunciato, a sorpresa, che farà tappa anche inper partecipare al Forum Ambrosetti e perper avviare delle negoziazioni. Nella base aerea statunitense di Ramstein, in Germania, il presidente ucraino ha partecipato al Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina ed è tornato a chiedereper respingere gli attacchi russi, in particolare nella zona del Donetsk.