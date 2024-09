WWE | Roman Reigns e Paul Heyman parlano del futuro del TV PG dopo il passaggio a Netflix

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 6 settembre 2024), lontani on screen ma vicinissimi fuori dai programmi WWE, hanno partecipato di recente al Bloomberg’s Power Players e hanno parlato dell’imminente approdo della compagnia su. Monday Night RAW andrà in onda in esclusiva sulla piattaforma streaming e molti immaginano che, data anche la natura dei contenuti promossi dalla piattaforma, anche il prodotto WWE possa avvicinarsi a qualcosa di più moderno e meno family friendly, lontano insomma dai vincoli del famigerato TV PG. Durante l’intervista,ha dichiarato:“Se permettessimo adi fare discorsi come quelli della Hall of Fame supereremmo sicuramente i limiti. Ma per quanto mi riguarda, ho sempre apprezzato le sfide imposte dal PGper me è più esaltante cercare di raccontare delle storie in questo modo. Ti permette anche di accogliere un’audience più ampia e connetterti a loro.