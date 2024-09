Schianto a Nettuno si risveglia la gemella ferita | le sue parole…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Mercoledì scorso un terribile incidente ha sconvolto la comunità locale. Una Kia Sportage, su cui viaggiavano quattro persone, si è schiantata violentemente causando la morte di due dei suoi occupanti. A bordo c'erano Sabrina Spallotta, la suadi 39 anni e suo figlio, un bimbo di appena 5 anni. Dopo lo, la donna alla guida, gravemente, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale San Camillo. Per ore, la trentanovenne è rimasta in condizioni critiche, sospesa tra la vita e la morte. Ma poi, contro ogni previsione, si èta. La sua prima domanda, non appena ha aperto gli occhi, è stata straziante: "Dove sono?". Ignara dell'inferno che si è consumato nell'incidente, ha subito chiesto informazioni su sua sorellae sul bambino.