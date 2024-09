Roma 15enne si allontana dalla struttura psichiatrica | ritrovato in piena notte

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 6 settembre 2024), 6 settembre 2024 – Nelladi mercoledì scorso, una pattuglia dei Carabinieri ha notato una ragazza di 15 anni mentre vagava senza meta in via Ostiense, nella zona di Garbatella a. L’attenzione dei militari è stata immediatamente attirata dal comportamento della giovane, che appariva in difficoltà. La ragazza era scomparsa da unadi Genzano, che aveva già denunciato la sua assenza. Dopo un’accurata verifica, i Carabinieri hanno accertato l’identità della giovane e la sua situazione. Fortunatamente, laera in buone condizioni di salute. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, la ragazza è stata riaffidata ai responsabili della, che ora si prenderanno cura di lei. . ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS.