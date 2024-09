Repubblica | Il Napoli ha un nuovo centrocampista

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Pace fatta tra Folorunsho e Conte. Il giocatore torna ad allenarsi in gruppo dopo un mese di tensioni con il club Ilritrova un tassello importante per il centrocampo. Michael Folorunsho, dopo settimane di gelo, è tornato a disposizione di Antonio Conte.svela i retroscena di una riconciliazione inaspettata: “Ilha unrinforzo in mediana perché è scoppiata la pace tra il club azzurro e Michael Folorunsho dopo le incomprensioni dell’ultimo mese.” Una storia di promesse, delusioni e colpi di scena. Folorunsho, fresco di rinnovo, si aspettava un ruolo chiave nella nuova stagione. Poi la rottura con Conte e l’ombra di una cessione. “Folorunsho, che ha sfiorato l’Atalanta, è stato vicino alla Lazio ma la trattativa non si è mai concretizzata“, rivela il quotidiano. Il mercato chiude, Folorunsho resta.