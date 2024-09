Rally Città di Pistoia Si accendono i motori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ad un mese esatto dalle emozioni che si vivranno sulle strade della provincia, aprono le iscrizioni per il 45° "di", ultimo grande impegnostico della stagione sul territorio e pronto a richiamare, come sempre, una grande cornice di pubblico ed un buon parco partenti. La storica competizione è organizzata daCorse Sport con la collaborazione dell’Acie si svolgerà fra sabato 5 e domenica 6 ottobre, valevole anche come ultimo atto della Coppadi zona 7. Contestualmente si andrà in strada anche per lo "storico" e la conclusione del campionato sociale Aci "Memorial Misseri" che, per ora, vede al comando il pilota montecatinese Paolo Moricci.